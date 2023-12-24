أخبار التعليم| آخر فرصة للتقديم لـ مشروع بدايتي بأكاديمية البحث العلمي.. ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراه

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز التعليم المدمج يعلن عن تسليم إفادات النجاح لهذه البرامج | تفاصيل



أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن تسليم إفادات النجاح الخاصة بدفعة تخرج دور يوليو 2023 بجميع البرامج بنظام التعليم المدمج عدا برنامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

الأحد المقبل.. آخر فرصة للتقديم لـ مشروع بدايتي بأكاديمية البحث العلمي



فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي " لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، والذي يدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها "مشروعي بدايتي"، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012/2013:

غدآ الفرصة الأخيرة ... حقوق القاهرة توجه تنبيه هام للطلاب



كشفت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام للطلاب المستجدين بدبلومات الدراسات العليا.

السن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراه



أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، أنه تم فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2024.



جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التحول من الاعتماد المؤسسي للبرامجي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.