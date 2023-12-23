نشجع فريقا عالميا..تامر أمين: الأهلي ند قوي لمانشستر سيتي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن جمهور الأهلي من الممكن أن يتهم الأن بالتعالي، خاصة بعد حصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي، خاصة أن جماهير الأهلي كانت ترغب في تواجد الفريق في المباراه النهائية.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، أن النادي الأهلي قدم أداء متميز في لقاءات كأس العالم للأندية، معلقا "تأكدنا أنه نشجع فريقا عالميا، قادر على المنافسة على كافة البطولات.

سيكون ند قوي

وتابع مقدم برنامج "أخر النهار"، أنه أزعم أنه لو كان الأهلي تأهل للنهائي لملاقاه مانشستر سيتي كان سيؤدي لقاء قوي وسيكون ند قوي للفريق الإنجليزي.