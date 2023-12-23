أخبار الفن| أول تعليق من بسمة بوسيل على طلاقها من تامر حسني.. ووالدة لطيفة تتعرض لوعكة صحية

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة، عن تامر حسني ولطيفة :

علقت المغربية بسمة بوسيل، للمرة الأولى على طلاقها من الفنان تامر حسني، جاء ذلك لدى ظهور الفنانة المعتزلة في برنامج "دقيقة نفهم"، إذ أكّدت أن الطلاق كان القرار "الأصعب" بحياتها، بسبب وجود أطفال.

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تفاصيل طلاقها، وذلك بعدما تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت عن طلاقها رسميًا أمس على مسرح حفلها بالعاصمة اللبنانية بيروت.

قالت الفنانة عبير صبري أنها توقعت النجاح الكبير الذى حققه مسلسل جميلة الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.

أثار العديد من الفنانين الجدل خلال عام ٢٠٢٣ بتصريحاتهم الجريئة ، والتي تسببت في مشاكل كبيرة للعديد منهم .