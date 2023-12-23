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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أول تعليق من بسمة بوسيل على طلاقها من تامر حسني.. ووالدة لطيفة تتعرض لوعكة صحية

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة، عن تامر حسني ولطيفة :

 

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

 

علقت المغربية بسمة بوسيل، للمرة الأولى على طلاقها من الفنان تامر حسني، جاء ذلك لدى ظهور الفنانة المعتزلة في برنامج "دقيقة نفهم"، إذ أكّدت أن الطلاق كان القرار "الأصعب" بحياتها، بسبب وجود أطفال.

 

والدة الفنانة لطيفة تتعرض لوعكة صحية ونقلها للعناية المركزة.. صورة

 

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

 

عبير نعمة تكشف معلومة صادمة عن طلاقها

 

كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تفاصيل طلاقها، وذلك بعدما تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت عن طلاقها رسميًا أمس على مسرح حفلها بالعاصمة اللبنانية بيروت.

 

عبير صبري: كنت متوقعة نجاح مسلسل جميلة

 

قالت الفنانة عبير صبري أنها توقعت النجاح الكبير الذى حققه مسلسل جميلة الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي. 

 

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

 

أثار العديد من الفنانين الجدل خلال عام ٢٠٢٣ بتصريحاتهم الجريئة ، والتي تسببت في مشاكل كبيرة للعديد منهم .

 

 

 

 

 

تامر حسني لطيفة

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