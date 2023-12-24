وزير الطيران المدنى: مصر للطيران بتشتغل بضمير بدون ضجة إعلامية

علق الفريق محمد عباس حلمى على وزير الطيران المدنى، على ما يتم تداوله بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميا، معقبا:" بنشتغل بضمير وبدون ضجة إعلامية احنا حققنا فائض السنة المالية لكن ماقدرش اقول حققنا أرباح لان عندنا خسائر مرحلة من السنوات الماضية".



وأكد محمد عباس حلمى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن مصر للطيران خلال الفترة الماضية قامت بشراء 10 طائرات وتعاقدت على إيجار 18 طائرة.

وتابع وزير الطيران المدنى قائلا:" الفترة دى فيها هجوم غير عادي على الشركة، مصر للطيران خرجت من التصنيف خلال شهر 6 الماضي وتم الإعلان فى حينها،لماذا يتم إثارة الموضوع حاليا".

إعادة التصنيف

وأكد وزير الطيران المدنى: أن تم تقديم طلبات لتقييم شركة مصر للطيران لإعادتها للتصنيف العالمى.

وأوضح وزير الطيران، ان الشركة تعانى من مشاكل متفاقمة منذ سنوات، حيث أن بعض الطائرات لم يتم تحديث كراسيها منذ 12 عاما وتم التعاقد على تحديث الكراسى لـ 19 طائرة بـ 700 ألف دولار للطائرة الواحدة.

ورد وزير الطيران على تقديم نائب برلمانى طلب إحاطة تحقيق مصر للطيران خسائر منذ 12 عاما قائلا:" معندوش الحقيقة ومسألنيش لو سألنى عرفه".