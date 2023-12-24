تفاصيل بروتوكول التعاون بين البنك الزراعي والتموين لدعم المشغولات الذهبية.. فيديو

سلطت الإعلامية شيماء موسى، خلال برنامجها بيزنس المذاع علي “صدى البلد” الضوء علي توقيع بروتوكول بين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بروتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.



أكد المصيلحى أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا إلى أن تلك الورش سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة فى المدى القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب أيضا.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدارس ومراكز تدريب متخصصة فى الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديما.

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنيه كبداية، مؤكدا أن نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة فى هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.

وأشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين اللواء أحمد سليمان إلى أن كل مجموعة من المستندات والإجراءات التى سيتم الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبون فى الحصول على التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة وبعدها تبدأ اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

