صدمة.. فيتوريا يفجر مفاجأة عن تطبيق خططه مع منتخب مصر

فجر روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مفاجأة من العيار الثقيل حول خططه للكرة المصرية لتطبيقها منذ وصوله لتدريب المنتخب.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة أون تايم سبورت:" الأفكار اللي كانت عندي مع وصولي واطمح في تطبيقها كتطوير كرة القدم المحلية وتطوير المنتخب، هذا كميكنة تعمل على سنوات عديدة، وكان لابد أن أجهز لعمل المنتخب ونعمل للمستقبل.

وأضاف «فلو تسألني هل أن الأمور تتم بالشكل الذى أحب أن تسير عليه فأقول لا، فكرة القدم المصرية تحتاج إلى وقت وتحتاج الى اجتماعات كثيرة، ويجب أن نناقش مواضيع كثيرة من أجل تطوير كرة القدم والمستقبل هو غدا وفي رأى أن مستقبل مصر الكروي يجب التفكير له بشكل جدي جدا، وإلا لم يحدث هذا فسوف نظل على مستوانا ونفس هذه الخطوة".

<p lang="ar" dir="rtl">هل خططك للكرة المصرية تسير بشكل يرضيك؟.. "للأسف لا"😱💣 إجابة صادمة ومفاجئة من فيتوريا عن هذا السؤال<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/vDhGjjxVQP">pic.twitter.com/vDhGjjxVQP</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1738678475441963246?ref_src=twsrc%5Etfw">December 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">هل خططك للكرة المصرية تسير بشكل يرضيك؟.. "للأسف لا"😱💣 إجابة صادمة ومفاجئة من فيتوريا عن هذا السؤال<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/vDhGjjxVQP">pic.twitter.com/vDhGjjxVQP</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1738678475441963246?ref_src=twsrc%5Etfw">December 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وأوضح فيتوريا:" مصر دولة خاصة جدا من قارة إفريقيا، ولو تقارنها بنيجيريا او السنغال او المغرب او الجزائر، في حالة وجود عرض لأى لاعب من هذا الدول من الدول الأوروبية اللاعب يخرج عالفور، وفي هذه الدول يتحدثون اللغة الإنجليزية او الفرنسية ويساعدهم على التأقلم في الدول الأوروبية، وفي مصر يوجد 3 اندية التى تستطيع ان تدفع مبالغ قوية للاعبين وكذلك أن يعاملوا اللاعب انه ملك اللعبة، وفرق أوروبا عدد كبير من اللاعبين يتنافسون على درجة عالية وننظر لظروف تطوير اللاعب والأندية الأوربية مختلفة ويعتبر هذا ما يؤثر في حالة خروج اللاعب إلى أوروبا، وفي حالة ان مصر لم ترسل لاعبين كثيرين للخارج يجب ان نحسن الظروف الداخلية لأن النقطة ليست هى نقص في الكفاءة الفنية".