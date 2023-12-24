عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة.. فيتوريا يفجر مفاجأة عن تطبيق خططه مع منتخب مصر

فيتوريا
فيتوريا

فجر روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مفاجأة  من العيار الثقيل حول خططه للكرة المصرية لتطبيقها منذ وصوله لتدريب المنتخب.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة أون تايم سبورت:" الأفكار اللي كانت عندي مع وصولي واطمح في تطبيقها كتطوير كرة القدم المحلية وتطوير المنتخب، هذا كميكنة تعمل على سنوات عديدة، وكان لابد أن أجهز لعمل المنتخب ونعمل للمستقبل.

وأضاف «فلو تسألني هل أن الأمور تتم بالشكل الذى أحب أن تسير عليه فأقول لا، فكرة القدم المصرية تحتاج إلى وقت وتحتاج الى اجتماعات كثيرة، ويجب أن نناقش مواضيع كثيرة من أجل تطوير كرة القدم والمستقبل هو غدا وفي رأى أن مستقبل مصر الكروي يجب التفكير له بشكل جدي جدا، وإلا لم يحدث هذا فسوف نظل على مستوانا ونفس هذه الخطوة".

وأوضح فيتوريا:" مصر دولة خاصة جدا من قارة إفريقيا، ولو تقارنها بنيجيريا او السنغال او المغرب او الجزائر، في حالة وجود عرض لأى لاعب من هذا الدول من الدول الأوروبية اللاعب يخرج عالفور، وفي هذه الدول يتحدثون اللغة الإنجليزية او الفرنسية ويساعدهم على التأقلم في الدول الأوروبية، وفي مصر يوجد 3 اندية التى تستطيع ان تدفع مبالغ قوية للاعبين وكذلك أن يعاملوا اللاعب انه ملك اللعبة، وفرق أوروبا عدد كبير من اللاعبين يتنافسون على درجة عالية وننظر لظروف تطوير اللاعب والأندية الأوربية مختلفة ويعتبر هذا ما يؤثر في حالة خروج اللاعب إلى أوروبا، وفي حالة ان مصر لم ترسل لاعبين كثيرين للخارج يجب ان نحسن الظروف الداخلية لأن النقطة ليست هى نقص في الكفاءة الفنية".

روي فيتوريا فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تدريب المنتخب ابراهيم فايق أون تايم سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

موضوعات متعلقة

فيوتشر يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري بالإمارات

كارثة في ليفربول.. كلوب يكشف طبيعة إصابة نجم الفريق بعد مواجهة أرسنال

جدو يكشف تفاصيل استعدادات بيراميدز لبطولة السوبر المصري بالإمارات

السوبر المصري| هاني حسام ينهي ترتيبات إقامة بعثة الأهلي في فندق الإقامة

لعنة الأهلي.. اتحاد جدة يخسر بثلاثية أمام الرائد في الدوري السعودي

باريس سان جيرمان يخطف جوهرة ساو باولو من ليفربول

كالعادة| حديث جانبي بين محمد صلاح والننى عقب مباراة ليفربول وآرسنال

السوبر المصري|المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي يهنئ الأهلي ببرونزية العالم

ترشيحاتنا

شيماء موسى تسلط الضوء على تجمع فودكس مصر لقادة قطاع المطاعم

يصيب الأبناء بالفقر.. الشعراوي يحذر الآباء والأمهات من هذا الدعاء

تفاصيل بروتوكول التعاون بين البنك الزراعي والتموين لدعم المشغولات الذهبية.. فيديو

صدمة.. فيتوريا يفجر مفاجأة عن تطبيق خططه مع منتخب مصر

دمياط تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ