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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. أحمد موسى ينفعل على الجماعة الإرهابية بسبب سد النهضة وتحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

تعرض الإعلامى عمرو أديب لموقف محرج على الهواء بعد عودته من فاصل.

 

الأرصاد: استقرار وتحسن في الأحوال الجوية غدا حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ72 ساعة الماضية وحتى اليوم كان هناك نشاط للرياح بشكل واضح وأدى لإثارة الرمال والأتربة في بعض الأماكن، موضحة أن نشاط الرياح وسرعتها يؤدي للإحساس بانخفاض في قيم درجات الحرارة وبرودة في الطقس.

 

«الأهلي هيجيب مهاجم صريح؟».. رد مفاجئ من عضو مجلس إدارة النادي| فيديو

هنأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي بعد تحقيق النادي الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية.

 

لا مساس بحصة مصر.. عضو وفد تفاوض سد النهضة يكشف توصيات الرئيس

أكد علاء الظواهري عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أنه يتم وضع عدة سيناريوهات أثناء التفاوض مع الجانب الإثيوبي .

 

هل نواجه وباءً يلوح في الأفق؟.. استشاري يتحدث عن «الميكوبلازما»|فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن بكتيريا "الميكوبلازما" معروفة، وليس لها أعراض حرجة، والمضادات الحيوية الموجودة بالسوق فعّالة مع الميكوبلازما، ولا توجد أي بوادر مقلقة، ولا تقارن بجائحة كورونا. 

 

انتوا السبب.. أحمد موسى ينفعل على الجماعة الإرهابية والسر سد النهضة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المعزول محمد مرسي كان لديه وزير ري اسمه محمد بهاء الدين  وكان له تصريحات غريبة عن سد النهضة.

 

هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر؟.. وزارة الصحة توضح

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المتحورات الموجودة في مصر الآن، هي الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن من أهم تلك الفيروسات، هي الإنفلونزا، وكورونا، والفيروس المخلوي، وهي التي تصيب البعض حاليا.

 

متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مشاورات ودراسات حالية تجرى بين الجهات المعنية لتخفيف احمال الكهرباء، وبمجرد الإنتهاء من كافة الدراسات، سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة.

اخبار التوك شو أحمد موسى موسى سد النهضة مصر

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