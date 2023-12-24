في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية عبد المنعم إبراهيم الأخيرة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد المنعم إبراهيم الذي ولد في 24 ديسمبر 1924 في محافظة بنى سويف، ولكن تعود أصوله إلى بلدة ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية، وحصل على دبلوم الصنايع، ومن بعدها التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج في 1949.

صعوبات واجهها عبد المنعم إبراهيم في حياته

واجه عبد المنعم إبراهيم العديد من الصعوبات والأزمات في حياته، ومن ضمن هذه الأزمات، تعب زوجته، بعدما ورده اتصال هاتفي أثناء تصويره لفيلم في اليونان بأنها مريضة وتريد رؤيته، وأثناء عودته إلى مصر تعطلت طائرته، وبعد وصوله أخبره الطبيب أنها على وشك الوفاة بعد 6 أشهر بسبب مرضها.

وسبب ذلك صدمة شديدة، وبالفعل توفيت زوجته وتركت له 4 أبناء، وقال في لقاء تليفزيوني سابق له عن تلك الفترة إنها ساعدته على تجسيد بعض أدوار التراجيديا.

لم يقتصر حزن عبد المنعم إبراهيم، على هذه الفترة فقط، بل ذاق مرارة الفقدان أكثر من مرة، عندما توفى والده بعد وفاة زوجته بعامين، وكان وقتها يصعد على خشبة المسرح وقلبه يتمزق على فقدانه، وبعدها فقد شقيقه.

ولكن أصعب لحظة فى حياته كانت وفاة نجله طارق بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، فكانت بمثابة الضربة القوية له، وعلى رغم من كل ما تعرض له في حياته، إلا أنه لم يتوقف أبدا عن إمتاعنا بفنه وكوميديته المختلفة.

أبرز الأفلام التي شارك بها عبد المنعم إبراهيم

شارك عبد المنعم إبراهيم في الكثير من الأفلام والتي كان لها بصمة فنية في تاريخ الفن، ومن أبرز هذه الأعمال هي، سر طاقية الإخفاء، القبلة الأخيرة، أضواء المدينة، إشاعة حب، الوفاء العظيم، قبل الوداع، نصف عذراء، معا إلى الأبد، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، وغيرها من الأفلام.

وصية عبد المنعم إبراهيم قبل وفاته

أوصى أن تخرج جنازته من المسرح القومي، ووصف البعض الوصية وقتها بـ الغريبة، بالإضافة إلى أن يدفن في مسقط رأسه.