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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز أعمال الفنان محمد فريد

الفنان محمد فريد
الفنان محمد فريد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد فريد الذي قدم أدوارا كثيرة على الرغم من صغرها إلا أنها أثرت في المشاهدين.

وكان الراحل عازفاً محترفاً لآلة الناي قبل دخوله عالم التمثيل، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962. 

وظهرت موهبة محمد فريد منذ دراسته الثانوية في مدرسة بني سويف الثانوية (صعيد مصر)، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

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تألق الراحل في العديد من الأدوار الثانوية، ومن أهمها في مسلسل «غريب في المدينة»، وكذلك دوره في مسلسل «ليالي الحلمية» بأجزائه، ومسلسلات «غريب في المدينة»، و«الشهد والدموع»، و«محمود المصري»، و«أستاذ ورئيس قسم»، وكذا أفلام «البحث عن فضيحة» و«احكي يا شهرزاد»، و«الديلر»، و«الشيطانة التي أحبتني»، و«القاصرات»، و«حب في الزنزانة». وقدم مسرحية «راقصة قطاع عام»، وعدداً من المسرحيات الأخرى.

قدم فريد العديد من المسرحيات للطفل، وعلى الرغم من أنه لم ينل أدواراً كبيرة في مشواره، فإنه «كان راضياً عما قدمه، وكان ينظر للشخصية التي يقدمها ويحاول إتقانها، ومن هنا جاء تميزه وتعلق الجمهور به».

شارك الراحل في 246 عملاً فنياً خلال مشواره الفني. ويعدّ مسلسل «بركة» من بطولة الفنان عمرو سعد، الذي عرض في موسم رمضان 2019، آخرَ أعمال الفنان الفنية. وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم «ساعة ونص»، وقدم خلاله شخصية إبراهيم سائق القطار.

كان للفنان الراحل تجربة مميزة في الفيلم القصير «حار جاف صيفاً» الذي أنتج عام 2015، وحصد العديد من الجوائز، وتطلب منه الدور أن يُحلّق شعره يومياً «ع الزيرو» حسبما حكى في أحد البرامج التلفزيونية. 

وقال: «كنت متردداً في البداية؛ لكن بعدما تحدثت مع المخرج شريف البنداري اقتنعت بالدور، وكنت ألتزم بما يقوله لي المخرج ليخرج العمل كما يريد». وكُرّم الراحل عن مجمل أعماله بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى في سبتمبر 2022.

محمد فريد ذكرى ميلاد الفنان محمد فريد

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