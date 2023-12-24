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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شيماء موسى تسلط الضوء على تجمع فودكس مصر لقادة قطاع المطاعم

شيماء موسى
شيماء موسى

سلطت الإعلامية شيماء موسى خلال برنامجها بيزنس المذاع علي فضائية صدى البلد 2 الضوء علي  تجمع فودكس مصر لقادة قطاع المطاعم في مصر بمبادرة «بيونيرز السين»


استضافت مؤخراً شركة فودكس مصر، العاملة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نسخة جديدة من مبادرتها بيونيرز السين.

توفر هذه المنصة المجتمعية مساحة لقادة القطاع ومختلف العاملين به لمشاركة آرائهم وخبراتهم المختلفة للتعامل مع التحديات والمخاطر وسُبل التغلب عليها. ومن خلال ذلك، تهدف المنصة إلى تهيئة القطاع ليكون أكثر مرونة وديناميكية في التعامل مع المتغيرات بما يسهم في مزيد من النجاح لأصحاب المطاعم في مصر.

وقال بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر: “نحن متحمسون لتعزيز دور مبادرة بيونيرز السين التي تهدف لدعم قطاع المطاعم في مصر والتي تجمع قادة قطاع المطاعم مع بعضهم البعض لتشكيل مستقبل القطاع ومناقشة كافة التطورات والتحديات، وهو ما يؤكد التزام الشركة في مواصلة تقديم الدعم اللازم لنمو هذا القطاع”.

استضافت فودكس مصر بالتعاون مع منصة “آي هوريكا”، حلقة نقاشية قام بإدارتها بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر، وشارك فيها مجموعة من خبراء القطاع للحديث عن دور التكنولوچيا في الإدارة الفعالة لتكاليف المطاعم، حيث ضمت الجلسة كلًا من مصطفى الرفاعي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمطاعم زووبا وإبراهيم ناجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمطاعم دسوقى و صودا، فاسكو، و حميد وجوهر سعيد، المؤسس المشارك لمطاعم Maine والرئيس التنفيذي لشركة سبلايد.

وتقوم مبادرة بيونيرز السين بدور هام في تعزيز التواصل وفرص النمو داخل قطاع المطاعم في مصر لما له من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

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شيماء موسى تسلط الضوء على تجمع فودكس مصر لقادة قطاع المطاعم

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