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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روما يفوز على نابولي بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي

صدى البلد

حقق روما فوزا مثيرا على ضيفه نابولي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الأوليمبيكو، في إطار الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي روما كل من: لورينزو بيليجريني في الدقيقة 76 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 94.
وتعرض ماتيو بوليتانو وفيكتور اوسيمين لاعبا نابولي للطرد في الدقيقتين 66 و86.

ورفع الفوز رصيد روما إلى 28 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نابولي عند 27 نقطة في المركز السابع.

ويتصدر إنتر ميلان الكالتشيو برصيد 44 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني.

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