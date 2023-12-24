جدل بسبب فتوى روسية تبيح التداول والعملات الرقمية

في تطور ملفت للانتباه، أصدر مفتي روسيا فتوى تشجع المسلمين على اعتماد التشفير الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في حياتهم اليومية.

وفقًا للفتوى التي أصدرها مفتي روسيا، فإن استخدام التشفير الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة يعزز الأمان والخصوصية في التواصل والمعاملات المالية والتداول الإلكتروني.

قال مفتي موسكو إيلدار عليوتدينوف يوم الجمعة إن مجلس العلماء الروسي أصدر فتوى تسمح للمسلمين بالتداول والاستثمار في العملات المشفرة في ظل ظروف معينة.

وبحسب موقع “روسيا اليوم” ناقش مجلس العلماء هو الهيئة العلمية للمجتمع المسلم الروسي، قضايا الخدمات المصرفية وقانون الأسرة والبلوكتشين من منظور الشريعة الإسلامية في اجتماعه الأخير لعام 2023.

وقال أليوتدينوف لوكالة RIA Novosti إن المجلس "يدعم تطوير تقنيات الإنترنت التي تؤدي إلى تحسين نوعية حياة الناس"، ولهذا السبب حكموا بأن التداول والاستثمار في العملات المشفرة مسموح به وفقًا لعدد من المتطلبات.

وأوضح أنه لكي يُسمح بالعملة المشفرة، يجب أن تكون سلعة أو عملة أو أصلًا ماليًا، لطالما كانت مسألة العملات المشفرة مثيرة للجدل في الشريعة الإسلامية. بعض العلماء يوافقون على استخدامها، لأنها لا تدر فائدة، بينما يعارضها آخرون لأنها تصل إلى حد المضاربة. كلا المفهومين يعتبران “حرامًا” بموجب الشريعة.