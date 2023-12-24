السيسي ورئيسي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في غزة .. ونتنياهو يؤكد لبايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب في القطاع حتى تحقيق جميع أهدافها .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط 5 جنود في غزة.. وحصيلة خسائره ترتفع إلى 144 جنديًا

إسرائيل تزعم قتل مسؤول التزود والإنتاج العسكري في كتائب "القسّام"

إيران تنفي مساعدتها مليشيا الحوثي في ضرب السفن

البنتاجون: مسيرة "انطلقت من إيران" وراء الهجوم على ناقلة بالقرب من سواحل الهند

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث هاتفيًا مع نظيره الإيراني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي على موقف بلاده في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أنه أوضح لبايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب في غزة حتى تحقيق جميع أهدافها.

وأشارت "القبس" إلى أن بايدن قال، في تصريحات صحفية، إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار.

وقالت "الوطن" إن الجيش الإسرائيلي السبت، سقوط 5 من جنوده خلال القتال في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة خسائره منذ بدء العمليات البرية إلى 144 جنديًا.

وذكرت "الراي" أن إسرائيل، زعمت أنها قتلت من وصفته بأنه "مسؤول التجارة والتزود والإنتاج العسكري" في كتائب "القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، حسن الأطرش، مدعيةً أنه "متورط في تهريب الأسلحة من دول عدة إلى قطاع غزة".

وأفادت "الأنباء" بأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، نفى، صحّة الاتهامات الأمريكية لطهران بالضلوع في هجمات شنتها مليشيا الحوثي على سفن تجارية، قائلا إن "الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها".

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت المسيرة التي هاجمت ناقلة الكيماويات في المحيط الهندي قبالة سواحل الهند، انطلقت من إيران، ما يشير إلى توسع المخاطر التي تواجه صناعة الشحن الدولي، منذ بدأت جماعة الحوثي في اليمن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وقالت "الراي" إن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن 20258 شخصا استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل، مشيرة في بيان إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20258 قتيلا و53688 إصابة".



دوليًا، ذكرت "الوطن" أن جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الدفاع أعلنا، إنهما اكتشفا مخططاً لشراء قذائف مدفعية عن طريق الاحتيال يتضمن اختلاس ما يعادل نحو 40 مليون دولار. وأصبح الفساد في أوكرانيا، بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على نهاية الحكم السوفييتي، قضية أكثر أهمية مع تقدم كييف بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأثارت حوادث الفساد في الجيش، بما في ذلك في مجال المشتريات، العديد من الفضائح البارزة. وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني إن المخطط ركز على عقود شراء قذائف المدفعية.

وتخلت وكالة المشتريات التي أنشأتها وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة عن عقد لتأمين القذائف بأسعار أعلى من أسعار السوق، وأبرمت صفقة جديدة تقضي باستبعاد الوسطاء وخفض السعر بشكل كبير.