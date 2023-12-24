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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفأجاة سارة لجماهير الزمالك بشأن المشاركة في دورة الوحدة

صدى البلد

كشف الإعلامي مينا ماهر عن مفاجأة سارة بشأن مشاركة فريق الزمالك  في دوره الوحدة.

و نشر مينا ماهر تصريحات عمار معاذ و جاءت كالاتي : خبر مشاركة الزمالك في دوره الوحدة تلقى ترحيبا كبيرا من الإماراتيين، الزمالك يمتلك شعبية كبيرة في الإمارات وفي الخليج عموما و وجود الزمالك هيخلي البطولة ليها شكل مختلف.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

​الإمارات دورة الوحدة الزمالك مشاركة الزمالك

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