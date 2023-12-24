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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام غزة: إسرائيل اعتقلت 2600 شخص وهدمت 55 ألف وحدة سكنية

صدى البلد

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إنه وثق 2600 حالة اعتقال على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 40 طبيباً وثمانية صحافيين.

وأضاف المكتب أن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة خلال الحرب. وأشار إلى أن القطاع بحاجة إلى 1000 شاحنة مساعدات، ومليون لتر من الوقود على الأقل يومياً "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" في غزة.

من جانب آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 201 على الأقل، وأصاب 368 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الضحايا جرّاء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، ارتفع إلى 20 ألفاً و258 شخصاً، فيما بلغت الإصابات نحو 53 ألفاً و688.

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