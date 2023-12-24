رد صادم من روى فيتوريا على واقعة الثلاثي المتمرد بالمنتخب.. شاهد

كشف روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن أسباب استبعاد كل من طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من معسكر المنتخب الماضي.

<p lang="ar" dir="rtl">"رد فعلهم لم يتناسب مع لاعبي المنتخب المصري"💣.. فيتوريا يرفض ذكر ما فعله الثلاثي حامد وإمام والشحات ويوضح أسباب استبعادهم🤔<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/uRJUB5iFcV">pic.twitter.com/uRJUB5iFcV</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1738718632279257393?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">"رد فعلهم لم يتناسب مع لاعبي المنتخب المصري"💣.. فيتوريا يرفض ذكر ما فعله الثلاثي حامد وإمام والشحات ويوضح أسباب استبعادهم🤔<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/uRJUB5iFcV">pic.twitter.com/uRJUB5iFcV</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1738718632279257393?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2: " أنا المدافع الأول عن اللاعب المصري، أنا كنت الأول الذي يذكر دائما أن اللاعب المصري لديه القدرة القوية على المنافسة، وأن أى لاعب مصري دائما على علاقة جيدة بالنسبة لي، ولكن في آخر معسكر كانت هذه الواقعة، الثلاثة لاعبين الذي كان لهم رد فعل رأيت أنه لا يتناسب مع لاعب المنتخب المصري.

وأضاف «أنا اعتبر نفسي الشخص الذي يحترم الجميع وعلى اتصال واحترام جيد بكل اللاعبين، ولكن عندما أجد التوافق لا يتم بالشكل المناسب، لابد من أخذ القرار".

وتابع فيتوريا:" لابد ان أوضح دوري في العمل ويوجد معى في الجهاز الفني من يعمل بشكل جيد جدا، وفي كل المواقف التى نمر بها اتطرق دائما لآراء الجهاز الفنى والقرار النهائي هو قراري أنا، وعندما أقول قراري يكون قرار الجميع، ونحن نعمل بهذا الشكل، ولكن في هذه النقطة أنا فقط أرسلت قرارى لأنه كان قرارا فرديا لأنني الشخص الذي يتساهل دائما مع الأمور والأحداث، ولكن توجد اللحظة حاسمة لا بد من اتخاذ قرار حاسم".