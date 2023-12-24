أبو مسلم: الأهلي كان بإمكانه الفوز على مانشستر سيتي

أثار أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق جدلًا كبيرًا بشأن نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيم أمس الجمعة، وأسفر عن تتويج فريق مانشستر سيتي باللقب بعد فوزه الساحق على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": “ الأهلي فرط في فوزًا سهلًا أمام فلومينينسي البرازيلي بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، الإثنين الماضي، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة”.

واضاف أبومسلم" كما أؤكد أن الأحمر كان بإمكانه الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي حال تأهله إلى المباراة النهائية بدلًا من فلومينينسي، كما أن النسخة المنقضية من مونديال الأندية كانت الأسهل للقلعة الحمراء لحصد المركز الثاني".