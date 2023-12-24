إبراهيم صلاح: لم يساندني أحد ولا أعلم سبب رحيلي عن الزمالك

قال إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك والمدير الفني السابق لفريق الشباب، إنه لا يعرف سببا لرحيله عن منصبه، خاصة أن الفريق تحت قيادته حقق نتائج قوية للغاية وتغلب على العديد من الفرق.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : عرضوا علي الرحيل الى منصب آخر والعمل في فريق مواليد ٢٠٠٨، ولكني رفضت وتمسكت بالاستمرار مع فريق الشباب خاصة مع وجود نية للاعتماد على عناصر من الفريق في بطولة كأس الرابطة.

وأكمل ليس صحيحا أنني سافرت دون الحصول على إذن من مسئولي النادي وقد استأذنت من جمال حمزة المشرف على الفريق.

وأشار إلى أنه لا خلافات بيه على الإطلاق مع الكابتن محمد حلمي، وأنه لم يجد المساندة رغم جلسته مع الكابتن حسين السيد، وأنه حتى هذه اللحظة لم يخطره أحد بأسباب رحيله.

وأضاف: امتلك العديد من العروض من أندية وفرق مختلفة وسوف اختار وجهتي القادمة بعناية، ووجودي في مباراة بيراميدز جاءت بصورة ودية لعلاقتي بأعضاء الجهاز الفني بشكل عام.