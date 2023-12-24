لاعب الزمالك السابق: أدعم استمرار معتمد جمال في تدريب القلعة البيضاء

قال محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق، إنه لم يرغب في خوض انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة بسبب وجود أسماء مميزة قادرة على خدمة النادي وقادرة على تمثيله على أفضل ما يكون.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : الكابتن معتمد جمال يسير بشكل جيد وادعم استمراره، وفكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي تحتاج إلى وقت طويل لكي يتعرف على الأوضاع واللاعبين.

وأضاف: لابد من استمرار الكابتن معتمد حتى في حال قدوم مدرب أجنبي، وليس بالإمكان أفضل مما كان، خاصة أنه تحمل المسئولية في وقت صعب ومشاكل عديدة.

وأشار أبو العلا إلى أن المجلس الحالي يقوم بإدارة الملفات الراهنة بنجاح، والجمعية العمومية لعبت دورا مهما في اختيارهم، ورغم صعوبة الحكم من واقع شهر ونصف بعد تسلمهم للمهمة، الا أن المؤشرات مبشرة للغاية.