عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن تفاصيل اتفاق الزمالك مع فتوح على التجديد

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات الساعات الأخيرة في أزمة تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": " جلسة جمعت بين أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي في الساعات الماضية وهناك تقارب في وجهات النظر بين الطرفين".

 

وأشار إلى أن اللاعب سيتقدم باعتذار رسمي لإدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة ليتم فتح صفحة جديدة بين الطرفين وتجديد تعاقد اللاعب مع الفريق بشكل رسمي.

 

وأوضح أن اللاعب سيحصل على منحة تعاقد تصل إلى 15 مليون جنيه، وسيكون عقده في الموسم 25 مليون جنيه وسيتحمل الزمالك منهم 15 مليون والباقي بدعم من بعض رجال الأعمال.

 

كما تم الاتفاق على حصول اللاعب على قيمة 10 مليون جنيه كمستحقات قديمة وجدولتها على مدة التعاقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر

ترشيحاتنا

عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع

صحيفة عبرية تكشف سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي

زلزال عنيف يضرب تشيلي بقوة 5.1 ريختر.. ولا أنباء عن ضحايا

أستاذ الكبد: العلاج المناعي ثورة جديدة في علاج أورام الجهاز الهضمي

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

بعد تحرك البرلمان.. ماذا ستفعل الحكومة حال دخول متحور كورونا JN.1 مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة والمثيرة بحفل الدير جيست |شاهد

هتكلفك 15 جنيهًا.. طريقة عمل كيك دقيق الذرة

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ