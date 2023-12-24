عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقت إضافي أم ركلات الترجيح؟.. عامر حسين يكشف نظام مباريات السوبر المصري

صدى البلد

قال عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتّحاد المصري لكرة القدم، إن مباريات بطولة السوبر المصري إذا انتهى وقتها الأصلي بالتعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفريق الفائز.

 

وأضاف عامر حسين لبرنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي علي القناة الأولي: "ما عدا المباراة النهائية سيتم اللجوء لشوطين إضافيين قبل اللجوء لركلات الجزاء".

 

وأوضح عامر حسين: "لم نتلقى أي طلب من أندية أخرى بخلاف الأهلى بالاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة" .

 

وتابع المشرف على لجنة المسابقات بالاتّحاد المصري لكرة القدم، أن أحمد دياب يتابع ملف زيادة أعداد الجماهير الحاضرة بالمدرجات، وعلى اتصال مع كل الجهات ونتمنى أن يكون هناك قرار جيد مع بداية الدور الثاني للدورى بعد انتهاء منافسات بطولة كأس أمم افريقيا بزيادة عدد الجماهير.

وأشار عامر إلى أن موعد بطولة السوبر المصري في الإمارات كان محدد مواعيده منذ شهرين، وكان هناك صعوبة في تحديد موعد آخر مناسب بسبب كثرة ارتباطات النادى الأهلى، وشهر ديسمبر كانت الموعد الأنسب لإقامة البطولة.

 

وأنهى عامر حسين حديثه قائلا: " تنظيم بطولة السوبر مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة ورابطة الدوري المصري، ورفضنا طلب الأهلى بسبب ارتباطات مجلس أبوظبي بإقامة السوبر الإماراتي يوم 29 ديسمبر وماراثون الشيخ زايد في القاهرة 30 ديسمبر، وأعضاء المجلس كلهم سيتواجدون في القاهرة، وبالتالي من الصعب تأجيل مباريات السوبر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

معار من بيراميدز.. الزمالك يحصل على موافقة لاعب زد

في فئة ال 5000 جنيه..Oppo نزلت موبايل جديد بأقوى معالج وبطارية 

إطلاق صفارات إنذار في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل

هددت بإيذاء الرئيس الروسي.. قصة "الساحرة اليهودية" التي تدعم إسرائيل وأوكرانيا

سحب قوات النخبة من المعركة.. قرار إسرائيلي جديد يثبت فشلها أمام حماس

ما المقصود بقوله تعالى :«وإن تصبهم سيئة».. ما معنى سيئة هنا ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

مختلف وغير تقليدي.. حنان مطاوع تثير ضجة بفستانها في حفل الدير جيست

أوعى تتجاهلها.. جمال شعبان يكشف عن أسباب خطيرة لبرودة الأطراف

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ