وقت إضافي أم ركلات الترجيح؟.. عامر حسين يكشف نظام مباريات السوبر المصري

قال عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتّحاد المصري لكرة القدم، إن مباريات بطولة السوبر المصري إذا انتهى وقتها الأصلي بالتعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفريق الفائز.

وأضاف عامر حسين لبرنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي علي القناة الأولي: "ما عدا المباراة النهائية سيتم اللجوء لشوطين إضافيين قبل اللجوء لركلات الجزاء".

وأوضح عامر حسين: "لم نتلقى أي طلب من أندية أخرى بخلاف الأهلى بالاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة" .

وتابع المشرف على لجنة المسابقات بالاتّحاد المصري لكرة القدم، أن أحمد دياب يتابع ملف زيادة أعداد الجماهير الحاضرة بالمدرجات، وعلى اتصال مع كل الجهات ونتمنى أن يكون هناك قرار جيد مع بداية الدور الثاني للدورى بعد انتهاء منافسات بطولة كأس أمم افريقيا بزيادة عدد الجماهير.

وأشار عامر إلى أن موعد بطولة السوبر المصري في الإمارات كان محدد مواعيده منذ شهرين، وكان هناك صعوبة في تحديد موعد آخر مناسب بسبب كثرة ارتباطات النادى الأهلى، وشهر ديسمبر كانت الموعد الأنسب لإقامة البطولة.

وأنهى عامر حسين حديثه قائلا: " تنظيم بطولة السوبر مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة ورابطة الدوري المصري، ورفضنا طلب الأهلى بسبب ارتباطات مجلس أبوظبي بإقامة السوبر الإماراتي يوم 29 ديسمبر وماراثون الشيخ زايد في القاهرة 30 ديسمبر، وأعضاء المجلس كلهم سيتواجدون في القاهرة، وبالتالي من الصعب تأجيل مباريات السوبر".