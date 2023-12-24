نجم الزمالك السابق: حزين لما وصلت إليه القلعة البيضاء

أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أنه حزين للغاية لما وصل إليه حال نادي الزمالك بالفترة الماضية.

وقال عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : الزمالك مطالب بغرامات كبيرة تصل إلى حوالي نصف مليار جنيه بالإضافة إلى أزمة القيد، وكان لابد من ضم صفقات بمعايير محددة، ولكن احقاقا للحق فإن هناك أسماء مميزة انتقلت للزمالك مثل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي .

وأضاف: حتى النجاحات التي تحققت كانت وليدة الصدفة وليست بناء على تخطيط سليم ووجود أسس حقيقية في ضم العناصر التي تستحق ارتداء قميص النادي.

وأشار إلى ضرورة امتلاك فريق سكاوتينج مميز بعيداً عن العشوائية، وأن الزمالك دخل مرحلة صعبة عطلته وسوف يستمر المسؤولين في تحمل فاتورتها لفترة طويلة ولم يكن ممكنا السكوت على ما حدث.

وألمح الى أهمية الاهتمام بالعناصر المميزة في قطاع الناشئين، الى جانب عدم التفريط في أبناء النادي من المواهب التي رحلت بصورة مجانية.