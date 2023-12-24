عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: حزين لما وصلت إليه القلعة البيضاء

صدى البلد

أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أنه حزين للغاية لما وصل إليه حال نادي الزمالك بالفترة الماضية.

وقال عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : الزمالك مطالب بغرامات كبيرة تصل إلى حوالي نصف مليار جنيه بالإضافة إلى أزمة القيد، وكان لابد من ضم صفقات بمعايير محددة، ولكن احقاقا للحق فإن هناك أسماء مميزة انتقلت للزمالك مثل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي .

وأضاف: حتى النجاحات التي تحققت كانت وليدة الصدفة وليست بناء على تخطيط سليم ووجود أسس حقيقية في ضم العناصر التي تستحق ارتداء قميص النادي.

وأشار إلى ضرورة امتلاك فريق سكاوتينج مميز بعيداً عن العشوائية، وأن الزمالك دخل مرحلة صعبة عطلته وسوف يستمر المسؤولين في تحمل فاتورتها لفترة طويلة ولم يكن ممكنا السكوت على ما حدث.

وألمح الى أهمية الاهتمام بالعناصر المميزة في قطاع الناشئين، الى جانب عدم التفريط في أبناء النادي من المواهب التي رحلت بصورة مجانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

ترشيحاتنا

مقتل جندي إسرائيلي على مشارف خان يونس.. وجيش الاحتلال يعلن حصيلة الخسائر

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

أزمة السودان تتفاقم.. هل من تدخل عربي لمنع الانزلاق للهاوية؟

أوكرانيا تسقط 14 طائرة مسيرة روسية

تفاهة واستخفاف| الهباش ينفعل خلال حديثه عن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة..فيديو

انفوجراف.. 9 سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

الفرق كبير.. شاهد جومانا مراد ترتدي فستان سلمي أبو ضيف وتشعل السوشيال ميديا

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ