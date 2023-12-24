جامعة الوادي الجديد تشارك فى انطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية

شاركت جامعة الوادى الجديد فى انطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية بحضور وزيرتي التضامن والبيئة.

وأطلقت مؤسسة صناع الحياة مسابقة "يونيجرين" الوطنية، لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي.

وشهد حفل إطلاق المسابقة حضور وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيڤين القباچ ووزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد بجانب السيدة آن كوفاد ممثلة عن الاتحاد الأوروبي بمصر، والدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى و القيادات التعليمية ورموز العمل العام.

جدير بالذكر أن مسابقة يونيجرين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبتعاون مع كل من "سامسونج مصر" وجامعة النيل.

كما شهد الحفل حضور اللواء أركان حرب محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو مجلس أمناء المؤسسة و المهندس أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والأستاذ الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و الدكتور أحمد حازم المهدى عميد كلية المعلومات وعلوم الكمبيوتر بجامعة النيل الأهلية و الأستاذ أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر ولفيف من الشخصيات العامة، كما مثل جامعة الوادى الجديد السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عبد المعتمد عبد الرسول أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب والأستاذ الدكتور/ طاهر محمود محمد الحنان أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية بكلية التربية.



وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه لتعزيز الوعي البيئي من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى.

وتهدف مسابقة "يونيجرين" الوطنية إلى تعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي، إذ يُعد التركيز على قضايا تغير المناخ خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.

للمزيد حول مسابقة يونيجرين الوطنية برجاء زيارة الموقع الرسمي للمسابقة على الرابط التالي:

https://unigreen.lifemakers.org

فهذه مسابقة للشباب المصري من سن 18- 35 لتقديم حلول بيئية مبتكرة لمجابهة التغيرات المناخية والحد من آثارها وسوف يكون هناك جوائز قيمة جداً جدا ممولة من المشروع.