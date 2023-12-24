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سعد الزنط: الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة مستقبل العالم

الدكتور سعد الزنط،
الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية

أكد الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، أن الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة مستقبل العالم، مشيرا إلى أن توجه العالم نحو تلك الطاقة بدأت فكرته في مؤتمر المناخ كوب 27.

 

وقال سعد الزنط، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا محدي”، إن مصر وقعت استثمارات بقيمة 11 مليار دولار مع عدد من دول العالم على رأسها الهند، للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

 

وتابع  مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، أن التغيرات المناخية خلقت إضطرابات كبيرة في العالم، خاصة أن العالم استخدم الطاقة التقليدية بطريقة سيئة .

 

لدول القارة الأفريقية.

وأشار سعد الزنط إلى أن مصر وجنوب أفريقيا هما فقط في إفريقيا تعملان في مجال الطاقة النظيفة، مما سيكون بمثابة إنطلاق لدول القارة الأفريقية.

سعد الزنط الهيدروجين الاخضر الطاقة النظيفة مؤتمر المناخ الهند

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