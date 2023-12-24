الدولة الوطنية.. والحفاظ على الاستقرار| مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط عدد من كبار كتاب الصحف الصادرة، اليوم /الأحد/، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والدولي.

ففي صحيفة (الأهرام)، قال الدكتور عبدالمنعم السعيد -في عموده (هنا القاهرة)- إن خلال الأيام والشهور المقبلة سوف يشتد فيها وطيس الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأوضح السعيد أن نيكي هيلي من أصول هندية كافحت في التعليم والسياسة ومن خلال الحزب الجمهوري حتى انتخبت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية المحافظة، وخلال الفترة الرئاسية للرئيس دونالد ترامب اختارها لقيادة وفد الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، وهو منصب رفيع في آليات السياسة الخارجية الأمريكية؛ من أجل تطعيم طاقمه الرئاسي بشخصية نسائية بارزة.



وتابع السعيد: "الطاقم كله في النهاية فشل في حمل صاحبه إلى فترة ثانية فى البيت الأبيض، وكانت «هيلي» قد استقالت بعدما أخذ رئيسها يتهم الانتخابات بالتزوير، وبعد ذلك حرض الجماهير للهجوم على الكونجرس لمنعه من التصديق على نتيجة الانتخابات".



وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ جاءت لكي ينقسم الحزب الجمهورى إلى ثلاثة أقسام: القسم المناصر لترامب وهو الأغلبية المتعصبة ويمثلها ترامب، والقسم الثاني الذي يؤمن بأفكار ترامب، ولكنه لا يرى أن لديه فرصة للفوز بالرئاسة نتيجة المحاكمات العديدة التى يتعرض لها ويمثله «رون دى سانتوس» حاكم فلوريدا، والثالث هو الذى يرى أن الحزب الجمهورى يستحق بتاريخه الذى يعود إلى إبراهام لينكولن أن يكون له مرشح يخرج من عباءة ترامب وهنا يوجد «كريس كريستي» حاكم نيوجيرسى الأسبق، وخليل ترامب وصفيه فى الانتخابات السابقة، و»نيكى هيلى» التى بعدت عن ترامب فراسخ عديدة.



واختتم مقاله قائلًا: "خلال الفترة المقبلة حتى صيف العام القادم فإن «هيلى» سوف يكون عليها خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى بحيث تكون قادرة على جذبه بعيدا عن الفلسفة الترامبية، وبعدها سوف يكون عليها مواجهة الرئيس بايدن الديمقراطى. استطلاعات الرأى العام تشير إلى صعود مستقر لها، ولكنها لا يزال أمامها جبال تبدأ من الفوز على ديسانتوس وهو جبل غير قليل الارتفاع، وبعده الجبل الشاهق لترامب، وبعد كليهما سوف يكون عليها إقناع الجمهوريين بالعودة إلى التراث الجمهوري المتمسك بالمؤسسات الديمقراطية الأمريكية".

وفي ناحية أخرى، قال الكاتب الصحفي محمد بركات - في مقال بصحيفة (الأخبار) تحت عنوان (مستمرون‭ ‬في‭ ‬البناء) - إنه رغم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يُروجّه‭ ‬المغرضون‭ ‬والكارهون‭ ‬لمصر‭ ‬وشعبها‭ ‬في‭ ‬سعيهم‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬للإساءة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬بعد‭ ‬ثورة‭ ‬الشعب‭ ‬الناجحة‭ ‬فى‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬والبدء‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬وتقوية‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬والانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬والبناء‭ ‬للدولة‭ ‬الجديدة‭.‬ وبرغم‭ ‬محاولاتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬للتشكيك‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الرموز‭ ‬وترويج‭ ‬ونشر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬الكاذبة‭ ‬والأخبار‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة،‭ ‬والحاملة‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬لكم‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬والادعاءات‭ ‬الوهمية‭.‬



وتابع: رغم‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬تصعيدهم‭ ‬المستمر‭ ‬لحملات‭ ‬وموجات‭ ‬الكراهية‭ ‬والحقد‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬وشعبها،‭ ‬وسعيهم‭ ‬الدائم‭ ‬لإشاعة‭ ‬القلق‭ ‬العام‭ ‬ونشر‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعى،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬كاملًا‭ ‬بأن‭ ‬الفشل‭ ‬الذريع‭ ‬هو‭ ‬المصير‭ ‬الذى‭ ‬ينتظر‭ ‬مساعيهم‭ ‬البائسة‭ ‬ونواياهم‭ ‬الخبيثة‭ ‬وأهدافهم‭ ‬الدنيئة‭.‬ وأبلغ‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الضالة‭ ‬والمضللة،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬جاد‭ ‬ومستمر،‭ ‬وجهد‭ ‬متواصل‭ ‬وسعي‭ ‬مكثف‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتطوير‭ ‬والبناء‭ ‬والتحديث‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المحاور‭ ‬والأصعدة‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وبناء‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة‭ ‬والقوية‭.‬



وأضاف "أحسب‭ ‬أن‭ ‬أحدًا‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬ينكر‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬دائمة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬لإقامة‭ ‬وبناء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬القومية‭ ‬الضخمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬أو‭ ‬محطات‭ ‬المياه‭ ‬وشبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحى‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬التى‭ ‬عانينا‭ ‬من‭ ‬فقدها‭ ‬ردحًا‭ ‬طويلًا‭ ‬من‭ ‬الزمن‭."‬



واردف قائلا: كما‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬يتجاهل‭ ‬أو‭ ‬ينكر‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬ويجرى‭ ‬طوال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬قومية‭ ‬ضخمة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الغذاء‭ ‬باستصلاح‭ ‬وزراعة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬‮«٢»‬‭ ‬اثنين‭ ‬مليون‭ ‬فدان،‭ ‬وإقامة‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الصوب‭ ‬الزراعية‭ ‬والمئات‭ ‬من‭ ‬مزارع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيوانى‭ ‬والسمكى،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬العالمية‭ ‬الحالية‭ ‬التى‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬ونحن‭ ‬معه‭ ‬أيضًا‭.‬ وفى‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بات‭ ‬واضحًا‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬الدولة‭ ‬والشعب‭ ‬مستمرة‭ ‬فى‭ ‬طريقها‭ ‬للبناء‭ ‬والإعمار‭ ‬والإصلاح،‭ ‬طوال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ومستمرة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬متطلعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬مواطنيها‭ ‬فى‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة‭ ‬والقوية،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجديدة،‭ ‬غير‭ ‬ملتفتة‭ ‬إلى‭ ‬موجات‭ ‬الكراهية‭ ‬والحقد‭ ‬والتشكيك‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الكارهين‭ ‬لمصر‭ ‬وشعبها‭.‬

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة (الجمهورية) - في مقال بعنوان "الدولة الوطنية.. والحفاظ على الاستقرار" والمنشور بعدد الصحيفة اليوم - أن من أعظم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 10 سنوات؛ هو تحقيق الحفاظ على الاستقرار، حيث إن الحفاظ على الأمن والاستقرار، أصعب من تحقيقه، لاسيما وأن مصر كانت على شفا الضياع بسبب الفوضى والانفلات والإرهاب الذي ظهر منذ اندلاع أحداث يناير 2011 واستمرار حكم الإخوان المجرمين الإرهابيين.



ونوه الكاتب بما وصلت إليه الشرطة المصرية من تطور هائل وأداء احترافي؛ يكشف مدى قدرتها في أداء مهامها، ولعل الأرقام تكشف النجاح الكبير فما بين 1200 بؤرة إرهابية تم اكتشافها وتفكيكها، وضبط 4ر98 % من المساجين الهاربين في أحداث يناير 2011 ومواجهة 260 عملا إرهابياً ما بين 2013 و2014 وترسيخ العقيدة الإنسانية وحقوق الإنسان واحترام المواطن بما يجسد الرؤية الرئاسية، لذلك فإن الاستثمار في مؤسسات الدولة يحقق مصلحة الوطن والمواطن.



وأكد الكاتب أن الأمن والاستقرار ركيزة التنمية الشاملة والتقدم؛ فلا معنى لأي جهود لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات عندما يغيب الأمن والاستقرار؛ لذلك بذلت الدولة جهوداً كبيرة، وقدمت تضحيات عظيمة حتى باتت من أهم دول العالم أمنا وأماناً واستقراراً في العالم، من هنا يجد الباحثون عن الأمان والاستقرار فى مصر الملاذ الآمن، ولعل وجود 4 ملايين لاجئ من الدول الشقيقة وتعتبرهم مصر ضيوفها دليل وتجسيد حقيقى على عظمة ما تحقق فى مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر إلا أنها تتحمل عن طيب خاطر تكلفة إضافية في ظل الأزمات العالمية القاسية.



وحيا الكاتب، شهداء مصر من أبطال الجيش والشرطة، "فلولا تضحياتهم ما كنا ننعم بوافر الأمن والأمان؛ لذلك دائما وفي المجالات كافة، ندين لهم بالفضل والامتنان؛ فلولاهم ما تحققت كل هذه الإنجازات غير المسبوقة.



وذكر الكاتب أنه إذا كان الحفاظ على الاستقرار أكثر صعوبة من تحقيقه فما هو دور المواطن للحفاظ على هذه النعمة العظيمة، التي ذكرها الله في كتابه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قولاً واحدا من خلال بناء الوعي الحقيقي، فقوى الشر التي ترعى مؤامرات الإرهاب والفوضى وتدمير الدول تعمل على تزييف وعى الشعوب واحتلال واختراق والعبث في عقولها، وتحريضها على الخراب والفوضى؛ لذلك فإن استمرار بناء الوعي الحقيقي، ومبدأ التشاركية بين الدولة والشعب فى الحماية والحفاظ على أبناء الوطن، وإطلاع المواطن على التحديات والتهديدات والنجاحات والإنجازات هو خير وسيلة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار وإجهاض حملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه والتحريض التي تستهدف تزييف وعي المواطن.

