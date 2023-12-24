قافلة طبية بمدينة دمياط الجديدة للكشف والعلاج بالمجان

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.



وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت تنظيم قافلة طبية بمنطقة الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة تضمنت 12 عيادة متنقلة تردد عليها 1255 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 16 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات، بالإضافة إلى إجراء 348 تحليلا معمليا وفحص 49 حالة بالأشعة و 7 حالات أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 144 حالة، بالإضافة إلى عقد 10 ندوات توعوية تردد عليها 150 مواطنا.

