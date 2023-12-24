عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية بمدينة دمياط الجديدة للكشف والعلاج بالمجان

قافلة طبية
قافلة طبية

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.


وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت تنظيم قافلة طبية بمنطقة الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة تضمنت 12 عيادة متنقلة تردد عليها 1255 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 16 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات، بالإضافة إلى إجراء 348 تحليلا معمليا وفحص 49 حالة بالأشعة و 7 حالات أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 144 حالة، بالإضافة إلى عقد 10 ندوات توعوية تردد عليها 150 مواطنا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في 20 بنكا

المهنة بابا نويل.. تفاصيل زيارة سنوية لبلجيكي يوزع هدايا الكريسماس بالغردقة

عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع

صحيفة عبرية تكشف سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي

زلزال عنيف يضرب تشيلي بقوة 5.1 ريختر.. ولا أنباء عن ضحايا

العلاج المناعي أمل جديد لمرضى سرطان الجهاز الهضمي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة والمثيرة بحفل الدير جيست |شاهد

هتكلفك 15 جنيهًا.. طريقة عمل كيك دقيق الذرة

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ