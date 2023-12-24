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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وإغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس

ميناء الصيد البحري
ميناء الصيد البحري ببرج البرلس

أعلن محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين رفع درجة الاستعداد في كافة المرافق الحيوية وتوجيه كافة المسؤلين بالتعامل مع نزح وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات للمواطنين..حيث تتساقط الأمطار بغزارة على شمال المحافظة منذ أمس مع غياب أشعة الشمس وانخفاض درجة الحرارة.


ومن ناحية أخرى، أغلقت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس الميناء أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية من الميناء إلى البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي نظرا لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي ترتب عليها ارتفاع أمواج البحر المتوسط وأصبح غير ملائم لعمليات الصيد.


وكلف محافظ كفرالشيخ، إدارة الميناء بتوجيه الإرشاد للصيادين وأصحاب المراكب بالالتزام بالتعليمات وتأمين مراكبهم في خوض الميناء جيدا حتى لا ترتطم ببعضها من تقلبات الأمواج داخل الميناء.
 

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