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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 3900 جنيه.. أحدث موبايل من شاومي Poco برامات 8 جيجا 

أحدث موبايل من شاومي
أحدث موبايل من شاومي Poco برامات 8 جيجا..بسعر 3900 جنيه 

أطلقت شركة شاومي الصينية الرائدة هاتف Poco M6، وهو جهاز مدعوم بمعالج Dimensity 6100+ من ميدياتك، والتي تقترن بـ 4/6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتدعم 8 جيجابايت إضافية من خلال توسيع ذاكرة الوصول العشوائي.

أحدث موبايل من شاومي Poco برامات 8 جيجا..بسعر 3900 جنيه 

يتميز هاتف شاومي Poco M6 بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة 720x1600 مع معدل تحديث 90 هرتز ومستوى سطوع يصل إلى 600 نيت، كما أن الشاشة محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass (على الرغم من عدم ذكر الإصدار)، و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين UFS 2.2، ودعم توسعة microSD ، ووظيفة بطاقة SIM مزدوجة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، ومستشعر بصمة مدمج بالجانب، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 18 وات.

أحدث موبايل من شاومي Poco برامات 8 جيجا..بسعر 3900 جنيه 

يحتوي Poco M6 على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كما أنه مقاوم للغبار والرذاذ، ويعمل بنظام Android 13 مع MIUI 14. 
سيحدث البيع الأول يوم 26 ديسمبر، وسيتم تقديم Poco M6 باللونين الأسود المجري والأزرق أوريون.

إذا بدت كل هذه المواصفات مألوفة، فهذا لأن Poco M6، كما أشيع سابقًا، يبدو وكأنه إعادة تسمية مباشرة لهاتف Redmi 13C 5G، والذي تم إصداره الأسبوع الماضي. 

بالطبع، التصميم الخلفي مختلف قليلاً مع اللمسات المختلفة للعلامة التجارية التي طبقتها Poco، ولكن بخلاف ذلك، تبدو متطابقة.

الأسعار المعتادة لـ Poco M6 هي 10499 روبية هندية (أي ما  يعادل  3900 جنيه مصري ) للطراز الأساسي مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين، و 11499 روبية هندية لإصدار 6/128 جيجابايت، و 13499 روبية هندية (أي ما يعادل 4200 جنيه مصري ) إذا كنت تريد إصدار 8/256 جيجابايت الأعلى. 

أحدث موبايل من شاومي Poco برامات 8 جيجا..بسعر 3900 جنيه 


وفقًا لـ Poco، يعتبر أكثر الهواتف الذكية بقدرة 5G بأسعار معقولة التي تتوفر على الإطلاق.

شاومي Poco M6 أحدث موبايل شاومي أحدث هواتف شاومي لمحدودي الدخل Android

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