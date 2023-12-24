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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهمهم بأداء العُمرة.. حبس صاحب مكتب سفريات بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق بمركز طوخ حبس صاحب مكتب سفريات غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالنصب على المواطنين، حيث جمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوف بذلك، واستولى منهم على مبالغ مالية ولم يردها لهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب المجني عليهم للاستماع لشهادتهم.
وكانت قد ألقت مباحث مركز طوخ بمحافظة القليوبية القبض على صاحب مكتب سفريات لنصبه على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوفِ بذلك، واستولى منهم على مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل صاحب مكتب سفريات باستيلائه على أموالهم بحجة تسفيرهم لأداء مناسك العمرة ولم يلتزم بذلك. 
وتمكنت مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

طوخ جهات التحقيق القليوبية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

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