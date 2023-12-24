مسؤول إيراني يكشف عن رسالة صريحة لواشنطن

كشف مسؤول إيراني، أن طهران بعثت برسالة صريحة لواشنطن قالت فيها : إنها ليست إطفائي حرائق المنطقة لاتقوم بإصدار أوامر لأحد بضغطة زر.

وذكر وفق وسائل إعلام متفرقة ، بأن طهران لا تصدر أوامر لحلفائها في محور المقاومة للقيام بشيئ أو الكف عن شئ.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني على لسان أحد قادته السبت بإغلاق البحر المتوسط في حال استمرت الحرب على غزة.

يأتي ذلك عقب اتهام واشنطن إيران بالضلوع الوثيق في الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية وسط البحر الأحمر، مصعدة من لهجتها حيال "الجمهورية الإسلامية".



ويتصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر بسبب استمرار الحرب العدوانية للاحتلال.

وذكر قائد في الحرس الثوري الإيراني، إن البحر المتوسط ​​قد يغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في قطاع غزة الفلسطيني، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك وفق ما نقلت السبت وسائل إعلام إيرانية.

وتدعم إيران حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في مواجهة إسرائيل وتتهم الولايات المتحدة بدعم ما تصفها بالجرائم الإسرائيلية في غزة حيث أدى القصف المستمر منذ أسابيع إلى مقتل آلاف الفلسطينيين ونزوح معظم سكان القطاع.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن "البريجادير" جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى".

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدى الشهر الفائت سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

واتهمت الولايات المتحدة الجمعة إيران، بالضلوع الوثيق في الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية تعبر البحر الأحمر، مصعدة من لهجتها حيال "الجمهورية " في الوقت الذي تدرس فيه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل استخداما محتملا للقوة.