هل هربت؟.. القصة الكاملة لاختفاء أوريليا إيباتومبو المحترفة في طائرة الأهلي

غابت أوريليا إيباتومبو اللاعبة الفرنسية المحترفة لدى صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن المباريات الأخيرة رفقة فريقها في الدوري الممتاز.

أوريليا إيباتومبو

هل هربت أوريليا إيباتومبو محترفة الاهلي؟

وأثارت اللاعب أوريليا إيباتومبو الجدل عقب اختفائها المفاجئ عن الفريق الأحمر في الفترة الحالية، بعد عدم مشاركتها في بداية الدوري على الرغم من جاهزيتها، وعند المشاركة لم تظهر بالشكل المميز الذي يمنحها بطاقة التواجد رفقة النسور في الملعب.

وتحدث مصدر داخل أروقة فريق الطائرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبة لم تنل استحسان المدير الفني للفريق خلال ظهورها، وهناك نية للبحث عن لاعبة أخرى لتدعيم صفوف الفريق وفسخ التعاقد مع اللاعب الفرنسية.

وأضاف المصدر، أن اللاعبة لم تظهر في الفترة الماضية داخل النادي ولم تحضر إلى المباريات، وهذا ما أثار الحديث والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي أن اللاعبة هربت قبل اتخاذ الإجراءات لفسخ التعاقد أو منحها فرصة جديدة.

بالافولو يلعن تعاقده مع أوريليا

وظهرت اللاعبة الفرنسية أوريليا إيباتومبو مرة أخرى في إعلان انتقالها إلى بالافولو الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.

الأهلي يتعاقد مع أوريليا إيباتومبو

وكان خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن في أكتوبر الماضي، التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الجديد.

الاهلي

الأهلي بكأس العالم للأندية

حقق الأهلي الفوز على أوراوا، ليعود بالميدالية البرونزية من مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا (4-2).

الأهلي ثأر لقارة أفريقيا بفوزه اليوم أمام أوراوا الياباني، الذي كان متفوقًا على منافسيه من القارة السمراء في النسخ الماضية من مونديال الأندية.



ولعب أوراوا مع أبطال أفريقيا مرتين من قبل، الأولى عام 2007، وفاز على النجم الساحلي التونسي بركلات الجزاء، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، وحصد الميدالية البرونزية.

وبعد 10 سنوات، تجدد الموعد بين أوراوا وفريق أفريقي جديد، وهو الوداد المغربي، في نسخة 2017، وآنذاك فاز بطل آسيا (3-2) وحصل على المركز الخامس.