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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

صدى البلد

وجه جوليوس ماليما، عضو الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا وزعيم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" رسالة للعالم حول الحرب في غزة الآن مؤكًدا أن أمريكا تُعطل قرار وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل ليست هي التي تحارب فلسطين، بل "أمريكا هي التي تحارب فلسطين" وتستخدم إسرائيل "قاعدة عسكرية" لها في الشرق الأوسط.

ديمقراطية قاتلة للأطفال والنساء

وقال (ماليما) في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بمجلة ميم أنه لا يجب السماح لأمريكا بمواصلة التنمر دون فضح أمرها حيث تدعي أنها مؤسسة سلمية ودولة ديمقراطية متقدمة حتى أنها تعتقد أنها يمكنها تعليمنا الديمقراطية. 

وتساءل عضو الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا "ما نوع الديمقراطية هذه التي تقتل الأطفال والنساء وتقصف المستشفيات؟" فحتى إذا اختبأ قائد حماس داخل مستشفى، فعليك التراجع وإيجاد وسائل إخراجه دون القصف. مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على مخيم اللاجئين، فبمجرد دخول قائد حماس إلى المخيم لا يمكنك قصف لاجئ!

اعتقال نتنياهو ضروري لحقوق الإنسان

ثم دعا زعيم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" أمريكا لاحترام القانون الدولي، فإذا لم تحترمه لماذا يجب على حماس احترامه؟!

وأضاف جوليوس ماليما في كلمته أن يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تعتقل نتنياهو إذا كانت تكترث لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية. واستكمل قائلًا نتنياهو يقول ذلك بلسانه علانية وبلا خجل "أننا سنقتلهم". ومع ذلك، لا تزال المحكمة الجنائية الدولية لا تفعل شيئًا. 

جوليوس ماليما عضو الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا زعيم حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية غزة أمريكا

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