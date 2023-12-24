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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الشيوخ: الانتخابات الرئاسية عكست قناعة الشعب بالسيسي كزعيم وقائد للدولة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “شاهدنا وشاهد العالم يوم الاثنين الماضي إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية التى جرت مطلع هذا الشهر”.  

وأضاف “عبد الرازق”، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تلك الانتخابات التى أبهرت العالم بتنظيمها ونزاهتها وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها حيث قاربوا الخمسة وأربعين مليون ناخب بنسبة بلغت 66.8%؜ من مجموع الناخبين المقيدين، وهى نسبة لم تبلغها انتخابات من قبل، كما أنها نسبة قياسية بمقاييس الدول الديمقراطية، كان للرئيس عبد الفتاح السيسي 89.6%؜ منها.

وتابع: “وهى نسب لها عدة دلالات، أولها؛ قناعة الشعب به كزعيم وقائد للدولة فى هذه المرحلة العصيبة من تاريخها، والثانية؛ الدعم الشعبي غير المحدود له ليستكمل بعون الله بناء الجمهورية الجديدة التى أسس قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا كبيرة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة فى كل المجالات، ما أثمر عن نهضة كبرى وشاملة. رغم كل الأزمات العالمية التى تعلمونها.

واستطرد: "وثالثها؛ دعم الشعب وتفويضه له فى اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومى المصري من المخاطر التي تحيط بحدود الدولة من جميع الجهات، وعلى الأخص الحدود الشرقية التى تشهد اعتداءً إسرائيلياً غاشماً على شعب غزة الأعزل ودمار القطاع دماراً لم ير العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية بغية تهجير شعب غزة إلى سيناء، الذي قابله الرئيس بموقف صلب واضح رافض لتلك الحرب ورافض للتهجير القسرى، لا سيما إلى مصر، فدلت هذه الانتخابات على أن الشعب يؤيده فيما اتخذه من قرارات أو إجراءات ويفوضه فيما يراه لازماً لصالح الوطن”.

وأوضح: “وقد بادرت فور إعلان النتيجة بتهنئته باسمكم جميعاً، واسمحوا لي من هذا المنبر أن نجدد التهنئة له بهذا الفوز المستحق، ونقول له سر على بركة الله وحفظه وجميعنا معك”.

وقال رئيس الشيوخ: “كما نشكر الشعب المصري العظيم على اختياره رئيساً، وعلى مشاركته التى لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى فى أكثر الدول ديمقراطية كما ذكرت منذ قليل، ما دل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف رئيسه صفاً واحداً، معارضة وموالاه ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد”.

وأضاف: “كما أشكر جميع جهات الدولة، وأخص القوات المسلحة والشرطة والجهات والهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات، والشكر موصول أيضا للصحافة والإعلام على تغطيتها لتلك الانتخابات بحياد وشرف إعلامى”.

وتابع: “وأشكركم جميعا على ما شاهدته وتابعته شخصيا بصفتي النيابية والحزبية من جهود مضنية بذلتموها سواء فرادى أو أحزاباً، أخرجت هذه الانتخابات فى ثوبها الجميل الذي نباهي به العالم، وذلك من خلال ندواتكم ومؤتمراتكم التي عقدتموها ونشرتم من خلالها الوعي بين الناخبين وجموع المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات كحق وواجب دستوري ووطني، مما شجع تلك الملايين على التوجه لصناديق الانتخابات”.

واختتم: “وأخيراً نجدد التهنئة والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي فى ولايته الثالثة لقيادة البلاد، ونقول له وفقكم الله وسدد خطاكم”.

السيسي مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية

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