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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المرأة مقدسة.. أسيرات سابقات لدى حماس يتحدثن عن معاملتهم لهن| شاهد

المرأة مقدسة أسيرات
"المرأة مقدسة" أسيرات سابقات لدى حماس يتحدثن عن معاملتهم لهن

أحرجت شهادات جديدة من أسيرات سابقات لدى المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي وتكذب ادعائه بشأن سوء معاملة قوات حركة حماس للأسرى الإسرائيليين بحوزتهم. 

الأم ملكة

تحدثت أم "حين جولدشتاين" وابنتها "أغام" إلى قناة 12 العبرية في لقاء مصور عن ما عايشوه أثناء أسرهم لدى قوات حركة حماس مؤكدين أن المقاومة الفلسطينية تحترم المرأة وتقدسها كما أنها تعتبر أن الأم ملكة.

جاء ذلك في مقطع فيديو انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث قالت الابنة (أغام) أنهما عندما دخلا إلى غزة قالت للسائق إنها يجب أن تكون مع والدتها، فرد عليها السائق قائلًا "طبعًا طبعاَ" وبالفعل بقينا معًا وهو أمر فاجأها كثيرًا.

كما قالت الأم (حين جولدشتاين) أنهما كانا أحيانًا يتجولون داخل المنزل ليحركوا أجسامهم فكان أعضاء الحركة يقولون لها إذا كنتي تريدين الذهاب للصالون "فقط أخبرينا".

أسموها سلسبيل

وقالت (أغام) أنها كانت تمارس الرياضة في الأسر وكان يقول لها رجال المقاومة "برافو" هذا مهم جدًا بالنسبة لكي. 

وأشارت والدتها إلى أنها كانت تلعب مع ابنتها بشكل مستمر وفي إحدى المرات لعب معهم أحد أفراد المقاومة مبارزة بالأيدي وكان يرتدي منشفة على يده حتى لا يلمسنا، فقاطعتها الابنة مضيفة أنهم يفعلون ذلك "لأن المرأة بالنسبة لهم مقدسة، فيعاملونها كملكة".

وقالت (جولدشتاين) إن رجال حركة حماس كانوا يعطونها نصائح بشأن تربيتها لابنتها كما أطلقوا على ابنتها اسم "سلسبيل".

أسيرات سابقات المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي حماس المراة

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