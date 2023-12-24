أستاذ تمويل: 80 مليار دولار حجم استثمارات الطاقة المتجددة| فيديو

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تمتلك استراتيجية زيادة نسبة استخدام الطاقة المتجددة والجديدة بمجال الطاقة، موضحًا أن صناعة الهيدروجين الأخضر صارت مكونًا أساسيًا في الطاقة النظيفة.

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على قناة "إكسترا نيوز"، أن قمة المناخ cop27 التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ العام الماضي كشفت عن الدور المصري بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتةً إلى تكالب المؤسسات الدولية على الاستثمار في مصر في هذا المجال.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال العام الماضي بعد cop27، تخطت 80 مليار دولار، لافتا إلى أن الدور المصري يأتي في ضوء المساعي المصرية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة بالشرق الأوسط.

وأكد أن مصر تحتفظ بمقعدها بجميع الفعاليات الدولية، من خلالها دورها، لافتا إلى أن مصر ترصد ما يحدث على مستوى الاستثمار ككل، والاقتصاد الأخضر بصورة خاصة.