كليات جامعة القاهرة تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول.. وإصدار تعليمات هامة بشأن الطلاب

اللمسات الأخيرة في جامعة القاهرة قبل بدء الامتحانات

تجارة القاهرة تعلن تعليمات هامة للطلاب لتجنب المسألة القانونية

أسباب الاعتذارات المقبولة لأداء امتحانات الفصل الأول

بدأت كليات جامعة القاهرة فى الاستعدادات الأخيرة قبل ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، خلال الأيام القادمة .

ومن جانبه ، أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية الطفولة المبكرة ، عن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، إن الكلية تعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الخميس ٢٨ ديسمبر الجاري، مؤكدة على أنه تم طرح كافة الجداول الدراسية على الموقع الرسمي للكلية.

وفى نفس السياق، أعلنت الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024.

وقالت الدكتورة لبنى فريد ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول سوف تعقد بداية من 27 ديسمبر الجارى ، حضوريا بالكلية .

كما أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة تعليمات هامة قبل بدء الامتحانات وهى :

1- مدة الامتحانات ساعتين طلاب الفرقة الأولى وساعة ونصف لباقى الفرق.

2- على كل طالب التواجد قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية.

3-ممنوع دخول أى طالب بأية مذكرات أو كتب داخل مقر الامتحان.

4- ممنوع دخول الطلاب بالمحمول أو أى ساعة إلكترونية أو أى طريقة مماثلة تستخدم فى الغش أو بأى منها يخضع للمسائلة القانونية.

5- على الطلاب مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية وعدم خلع الكمامة اثناء التواجد داخل اللجان



على الجانب الآخر ، كشف الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لطلاب الكلية عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.



وقال عميد كلية الآثار جامعة القاهرة إن امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، سوف تكون بنظام مماثلا لامتحانات العام الماضي.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

وقال الدكتور محمد سامح، انه في ضوء استقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بكم عبر رسائل الصفحة والتعليقات برجاء العلم أنه قد تم مناقشة نظام الامتحان النهائي في اجتماع مجلس الكلية وذلك وفقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للكلية.

وأشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، الي أن قد تقرر أن تكون جميع الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت للفرقة الثانية والثالثة والرابعة، وتطبيق نظام المقالي على الفرقة الأولى للعام الحالي 2023-2024 وما يليها من فرق فى الأعوام القادمة.



الاعتذارات عن أداء الامتحانات

- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بمستشفى الجامعة.

- يقدم طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاؤه، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هاتين الطريقتين .

- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .

- حالات الوضع المفاجأة للطالبات .

- حالات حوادث الطرق والحوادث العامة .

- الحوادث الطبيعية .

- الحالات المفاجئة .

الجدير بالذكر، تستغرق الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024م، 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

ستبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 8 فبراير 2024، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السبت 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا.