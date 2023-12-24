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إلهام أبو الفتح
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تفاهة واستخفاف| الهباش ينفعل خلال حديثه عن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة..فيديو

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مجلس الأمن وصل إلى مستوى من التفاهة والاستخفاف بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينعقد من أجل إصدار قرار متعلق بمرور مساعدات إنسانية لقطاع غزة، مواصلا: "بأي منطق يتصرف المجتمع الدول يأو تقبل الدول التي تحترم نفسها أن تصبح ألعوبة وأضحوكة في يد الإدارة الأمريكية".

الهباش: الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بعنجهية واستخفاف

وأضاف الهباش ، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مجلس الأمن المطالب بحفظ الأمن والسلم وأعلى هيئة دولية في العالم يجتمع ليصدر قرارا يتعلق بمرور شاحنات من المساعدات والأغذية، بأي منطق يتصرف؟! وكيف تقبل الدول الكبرى والصغرى وكيف نقبل نحن كعرب ومسلمين أن نصبح بهذا الشكل أمام أمريكا".

وتابع الدكتور محمود الهباش  مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بعنجهية واستخفاف وتدير ظهرها للقانون الدولي، فقد كان مطلوبا من المجتمع الدولي أن يلزم الإدارة الأمريكية بوصول المساعدات، لكن العدالة الدولية عرجاء والقانون الدولي أصبح ألعوبة في يد الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 
 

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