اسحب تصريحك.. الحاخام الأكبر لإسرائيل ينتقد بابا الفاتيكان بشأن غزة

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، إن الحاخام الأكبر لإسرائيل، دافيد لاو، بعث برسالة إلى بابا الفاتيكان فرانسيس الأول ينتقد فيها تصريحه في الأيام الأخيرة بأن مقتل امرأتين مسيحيتين في غزة هو "إرهاب" ويطالبه بسحب تصريحه.

ووفقا للقناة كتب كبير الحاخامات في إسرائيل، في بداية رسالته أنه يأسف أيضًا لمقتلهم دون داع، لكن عبارة "إرهاب" عما حدث ليست صحيحة بل وشائنة.

وأضاف: "لقد شرعت دولة إسرائيل في حرب عادلة من أجل وجودها في مواجهة الهجمات من غزة ولبنان وسوريا واليمن. والإرهاب الإسلامي الذي يعبر كل حدود العالم تقريبًا".