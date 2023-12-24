أستاذ هندسة طرق: نسبة العمران في مصر زادت على 13% خلال السنوات الأخيرة

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن نسبة المعمار في مصر زادت على 13%، خلال الأعوام القليلة السابقة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية عملت على وجود بنية تحتية قوية، والتي ساعدت على وجود عدد من المدن الجديدة.

وقال عبد الله أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إنه تم إنشاء 7 مدن جديدة في مصر، مؤكدا أنه منذ عام 2014 تم العمل على إنشاء 30 مدينة جديدة، بتكلفة 690 مليار جنيه.

إقامة المدن الجديدة

وأضاف أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن القاهرة بها 19 مليون نسمة، أي 20% من سكان الدولة المصرية، لذا كان لا بد من السعي نحو إقامة المدن الجديدة.