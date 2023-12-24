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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يدلى بصوته برفقة قرينته في الانتخابات المحلية.. وهذا ماقاله

سعيد و قرينته
سعيد و قرينته

ادلي الرئيس التونسي قيس سعيد وقرينته إشراف شبيل سعيد بصوتهما، اليوم الأحد في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم وهي المرادف للانتخابات المحلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وخلال مشاركته في عملية الانتخاب أكد سعيد إصراره على استكمال تطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها وقيادة البلاد نحو الجمهورية الجديدة.


وقال سعيد إن "الشعب التونسي واع بكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معا في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس".

وشدد على أن "تونس دولة موحدة وستبقى موحدة وسيصنع الشعب التونسي الاختيارات الكبرى في البلاد تعبيرا عن إرادته".

وأضاف أن "حجم الفساد الذي كشفت عنه مؤخرا في قطاعات عدة داخل الدولة ليس سوى جزء بسيط من الفساد الذي نخر البلاد".

وأشار إلى أن "هذه الانتخابات تمكن المهمش الذي لا صوت له، ويعتبر ورقة اقتراع يوم الاقتراع فقط من أن يصنع القرار ويسائل الحكومة".

كانت مراكز الاقتراع في تونس فتحت أبوابها، صباح الأحد، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، حيث بدأ التصويت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07 بتوقيت جرينيتش)، على أن تُغلق في السادسة مساء.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح، فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا، منهم 51.1% من الإناث و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.

الرئيس التونسي قيس سعيد قرينته إشراف شبيل سعيد مجلس الجهات والأقاليم

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