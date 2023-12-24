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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شريف منير يكشف تفاصيل جديدة فى لحظة وفاة طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حكى الفنان شريف منير تفاصيل جديدة عن لحظة رحيل الفنان طارق عبد العزيز الذى كان يشارك فى مسلسل "وبقينا اثنين".

وقال شريف منير في لقاء مع et بالعربي: "قررنا أن منجبش حد يعمل الشغل اللي عمله، عز علينا إنه ميبقاش موجود معانا في المسلسل قدرنا نغير في الدراما بحيث أن حد هيكمل، هو كان بيقدم دور صديقي أوجدنا طرف تالت، صديق تالت يكمل معايا الأحداث لكن مكنش ينفع ميبقاش موجود".

وأوضح شريف منير : طارق في اليوم ده كان نشيط أوي ومقبل على الحياة دمه كان خفيف وبيهزر مع الكل، عملنا مع بعض مشهد وكان عظيم، وبعدين بدأنا نجهز للمشهد التاني، كان مشهد فرق ما بين الحياة والموت 3 أو 4 خطوات هو كان واقف مستعد ورا الكاميرا وأنا كمان ورا الكاميرا وبيني وبينه 4 خطوات والمفروض يدخل الكادر ويقول كلامه وأنا بدخل بعديه أقول جملتين، عملنا بروفه وصورنا أول مرة ولما أستاذ طارق رفعت طلب إعادة المشهد وقفنا مكانا وقال أكشن، طارق اتجه ناحيتي وبعد 4 خطوات نفذ السر الإلهي.

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طارق عبد العزيز وشريف منير 

وقد كشفت المؤلفة أمانى التونسى عن تطورات جديدة خاصة بمسلسل "وبقينا اتنين" والذى من المقرر أن يعرض الفترة المقبلة بعد وفاة طارق عبد العزيز.

وقالت أمانى التونسى فى تصريح خاص لصدى البلد: هناك تغير فى الخط الدرامى تم تعديل حتى نتلاقى أزمة المشاهد المتبقية للفنان الراحل طارق عبد العزيز حيث يتم تعديل الخط الدراما الخاص به.

وأضافت أمانى التونسى : لم نلجأ إلى وفاته فى العمل ولكن فضلنا أن نغير الخط الدرامى فضلا أن تم تغيير الفيلا التى كان يتم التصوير بها والتى كانت تخص شخصية طارق عبد العزيز لأنها أصبحت لا وجود لها بعد وفاته ويلجا فريق العمل إلى فيلات أخرى بعيدا عن الفيلم التى شهد وفاة طارق عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

الفنان شريف منير الفنان طارق عبد العزيز شريف منير طارق عبد العزيز مسلسل وبقينا اتنين

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