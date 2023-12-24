عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حواجز إسرائيلية خانقة بالضفة أثناء احتفالات عيد الميلاد

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من بلدة حزمة القريبة من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا عسكريا عند البلدة وهو حاجز قلنديا، حيث تدقق في الهواتف النقالة والهويات الزرقاء والتفتيش الكامل للمركبات التي تتجه إلى القدس المحتلة.

وأضافت “السلامين”، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بصعوبة جدا تجاوزنا هذه الأزمة ومررنا على شوارع غير مرصوفة أو مأهولة أو معبدة وعلى طرق التفافية لأن قوات الاحتلال تزيد الخناق على الفلسطينيين والمركبات التي تتجه إلى جنوب الضفة الغربية".

وتابعت: "نتجه إلى مدينة مهد المسيح (بيت لحم) ووقفنا عند مدينة حزمة ونقوم بهذه التغطية الصحفية، وجرى إطفاء الأنوار في بيت لحم، ولا توجد أي زينة أو مراسم للاحتفال كما كان معتادا، وهي رسالة تريد الكنائس الفلسطينية أن توصلها إلى الغرب، حيث أقام الاحتلال حواجز خانقة بالضفة أثناء احتفالات عيد الميلاد". 


 

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال الاسرائيلي حاجزا عسكريا القدس المحتلة احتفالات عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

تهدد الحياة ..مخاطر تجاهل اختبار الحساسية قبل تناول المضادات الحيوية

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

الأردن يؤكد عدم تأثر وارداته وصادراته بتحويلات الشحن البحري في باب المندب

170 جنيها دفعة واحدة.. تحركات قوية تضرب أسعار الذهب

صحيفة عبرية تكشف سبب انخفاض عدد غارات الاحتلال الجوية على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

3 أندية سعودية تطلبه.. ماذا فعل إمام عاشور وهل يرحل عن الأهلي؟

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

فيديو

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ