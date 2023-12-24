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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تستدعي دبلوماسيا إيرانيا احتجاجا على مقتل صحفيين

الصحفيان المقتولان
الصحفيان المقتولان

 

استدعت بريطانيا دبلوماسيا إيرانيا للاحتجاج على مقتل صحفي وصحفية كانا يعملان في قناة إيران إنترناشيونال.

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون استدعى أرفع دبلوماسي إيراني في بريطانيا.

جاء الاستدعاء بشأن الكشف عن مؤامرة قتل فرداد فرحزاد مقدم برنامج شبكة"إيران إنترناشيونال" وسيما ثابت المذيعة السابقة في القناة.

وكان الاثنان يعملان في القناة والمنصة التي تبث من بريطانيا.

وأكد كاميرون أنه "لن يتم التسامح مع مثل هذه التهديدات".

وذكرت صحيفة "التليجراف" نقلاً عن مسؤولين حكوميين بريطانيين، أنه منذ بداية عام 2022 وجهت إيران أكثر من 15 تهديدًا خطيرًا أو مؤامرة ضد صحفيين بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا.

وقال "كاميرون" إن هناك "المزيد والمزيد من الأدلة على التهديدات غير المقبولة التي يوجهها النظام الإيراني ضد الصحفيين في المملكة المتحدة".
 

بريطانيا دبلوماسي إيراني وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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