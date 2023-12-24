تهدد الحياة ..مخاطر تجاهل اختبار الحساسية قبل تناول المضادات الحيوية

قالت هيئة الدواء إنه من الضروري إجراء اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية.

أوضحت هيئة الدواء أن هناك مجموعة من المضادات الحيوية التي تحتاج لعمل اختبار قبل تناولها ، ومنها المضادات التي تحتوي على البنيسلين؛ لأنها ممكن تتسبب في حدوث أعراض شديدة في بعض الأحيان، وتهدد حياة المريض.

وأكدت هيئة الدواء أنه من الضروري عمل الاختبار من خلال مقدم الرعاية الصحية المختص، وفي مؤسسة صحية يتوفر بها وسائل الإنقاذ في حال حدوث الحساسية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة عمل اختبار حساسية قبل تناول المضادات الحيوية، وخاصة مجموعة البنسلين و عائلتها، مثل السيفالوسبورينات والكاربابينيمات والمونوباكتام.