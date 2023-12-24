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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الأوبرا" تنظم 5 عروض باليه لـ"كسارة البندق" احتفالا بالكريسماس والعام الجديد

عروض باليه كسارة
عروض باليه "كسارة البندق"

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ضمن احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد 2024، أمسية فنية، تقدم خلالها فرقة باليه أوبرا القاهرة، رائعة المؤلف الروسي تشايكوفسكي الباليه الكلاسيكي العالمي "كسارة البندق" من إخراج أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو نادر عباسي، وذلك فى 5 عروض تبدأ في الثامنة مساء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت المقبلين على المسرح الكبير . 


وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان اليوم الأحد، أن باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصير الأشخاص والتأثير على الأحداث، ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية.

وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد شقيقها فريتز دون قصد، فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية، ثم تتحول إلى أمير وسيم، وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد. 

ونوهت الأوبرا بأن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكي عام 1891، مستلهما إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى اقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان، وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطورى بسان بيترسبورج، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة، حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993، ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكي.

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