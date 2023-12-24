حصاد 2023 .. أسرع السيارات الكهربائية المطروحة بالأسواق في العام الحالي

تتميز السيارات الكهربائية بكفاءتها وهدوئها وتطورها التكنولوجي، بالإضافة الي احتوائها علي نظام دفع يوفر عزم دوران فوري ويعطي قوة هائلة، وبالتالي خلال عام 2023 انتشر عدد من السيارات الكهربائية التي قدمت أداء مميزا من خلال محركاتها القوية وأعطت افضل نتائج تسارع عن غيرها من السيارات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسرع السيارات الكهربائية التي ظهرت في 2023 :

1- سيارة نيو ET7 :

سيارة نيو ET7

تحتوي سيارة نيو ET7 الكهربائية علي بطارية بسعة 70 كيلوواط ، وذلك يمكنها من قطع مسافة تصل الي 500 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتخرج قوة 644 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 3.81 ثانية .

2- سيارة اكس بينج P7 :

سيارة اكس بينج P7

تستمد سيارة اكس بانج P7 قوتها من بطارية سعه 80 كيلوواط، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 390 نيوتن/متر، وقوة 266 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.43 ثانية .

3- تسلا موديل 3 بيرفورمانس :

تسلا موديل 3 بيرفورمانس

تحصل سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس علي قوتها من بطارية سعه 82 كيلووات ، وتصل سرعتها القصوى الي 261 كم/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 547 كم/ساعة، وتعطي قوة تصل الي 377 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 639 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.70 ثانية .

4 - بورشه تايكان تيربو :

بورشه تايكان تيربو

تمتلك سيارة بورشه تايكان تيربو محركين كهربائيين ينتجوا قوة 761 حصان، ويصل عزم دورانها الي 1050 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 260 كم/ساعة، تتسارع Porsche Taycan Turbo من الصفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.56 ثانية .

5- أودي RS e-tron GT :

أودي RS e-tron GT

قوة سيارة أودي RS e-tron GT تصل الي 646 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 830 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة، وبها بطارية سعه 83.7 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 472 كم/ساعة، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة من الصفر في مدة تصل الي 3.31 ثانية .

6 - زيكر 001 FR :

زيكر 001 FR

سعه بطارية سيارة زيكر 001 FR تصل الي 100 كيلووات/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 280 كم/ساعة، وتعطي قوة تصل الي 1265 حصان، ويصل عزم دورانها الي 1280 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.63 ثانية .

7- لوتس إليتري R+ :

لوتس إليتري R+

عزم دوران سيارة لوتس إليتري R+ يصل الي 710 نيوتن/متر، وقوتها 603 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 373 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وبها بطارية سعه 112 كيلووات/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في 3.30 ثانية .