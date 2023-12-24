صبحي يهنئ الحمصاني لحصوله على المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج

هنأ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، البطل الطفل زين الحمصاني لحصوله علي المركز الأول ببطولة كاس الامم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ٢٠٢٣ في نسختها الرابعة، والتي أقيمت في قطر خلال الفتره من ١٢ وحتي ١٦ ديسمبر الجاري، حيث فاز زين بزمن قدره 20.56.104 دقيقة، متقدما بفارق 8.706 ثوان عن أقرب منافسيه حيث حصل الأردني سند الحموي بالمركز الثاني بزمن قدره 21.04.810 دقيقة.

وعبر وزير الشباب والرياضة ، عن فخره بما حققه بطلنا زين الحمصاني في رياضة الكارتينج وتحطيمه أرقام قياسية في تلك اللعبة، وأن يكون الأول في الكارتينج ويرفع اسم بلده مصر عاليًا، وهو ما يعد خطوة في تحقيق نحو مشاركته في الكثير من البطولات التي ستؤهله فيما بعد للفورميولا.

كما أشاد الوزير بالإنجازات التي يحققها زين الحمصاني رغم صغر عمره بطول السفر والمسابقات والتمارين، إلا إنه مدوام على الإهتمام بدراسته ومتفوق فيها، مؤكدا ان الدولة تدعم وتخفز كافة الرياضيين في مختلف أعمارهم على مواصلة الإنجازات والتفوق في مختلف البطولات الدولية في العديد من الألعاب.

واضاف الدكتور أشرف صبحي ان الوزارة تعمل علي اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الأعمار في ظل الإهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة واعتبارها أمن قومي، مشيدًا بدور الأسرة المصرية التي تنشء وتُصعد لنا أجيال جديدة للمستقبل في مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط.



كما شارك الفريق المصرى للكارتينج تحت رعاية نادى السيارات والرحلات المصرى وتحت اشراف جيبلى ريسواى الوكيل المعتمد لشركة روتاكس فى البطولة وحصلت مصر بمجموع نقاط السباق على المركز السابع عام على البطولة.

يذكر ان البطل زين الحمصاني قد قام بإنجاز تاريخي في فئة الجونيور ماكس في هذه البطولة و بجميع بطولات كأس الأمم للكارتينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ نسختها الأولي حيث انه فاز بالمركز الاول في جميع السباقات التي شارك فيها في هذه البطولة بالإضافة تسجيله اللفة الاسرع من هذه الفئة بتحقيق ٤٧.٩٦٢ ثانية.