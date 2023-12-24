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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على فترات.. آثار القاهرة تكشف تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات
امتحانات

كشفت الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

وأعلن عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الثاني 2023-2024، وأنها سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 2 يناير.

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، سوف تكون حضوريا بالكلية وخلال فترات على مدار اليوم، وان امتحانات الفرقة الأولي والثانية تعقد في تمام الساعة صباحا حتي الساعة الثانية عشرة ظهرآ، بينما تعقد امتحانات الفرقة الثالثة والرابعة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرآ حتي الساعة الثالثة والنصف عصرآ.

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مركز التعليم المدمج يعلن عن تسليم إفادات النجاح لبعض البرامج

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من  السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس به حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

الدكتور محسن صالح امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة القاهرة كلية الاثار جامعة القاهرة

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