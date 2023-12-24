مفاجأة .. فيتوريا يفكر في الرحيل عن تدريب منتخب مصر

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني يفكر في الرحيل عن الفراعنة بالفترة المقبلة.

وأوضح علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن منتخبنا الوطني يمتلك النتيجة بدون الأداء، خاصة وأن مواجهات الفراعنة السابقة عادية"والأداء كان غير مقنع.

وأضاف علاء نبيل، أن مستوى منتخب مصر في دور المجموعات، هو ما سيحدد التكهن بشأن مشوار الفراعنة في أمم إفريقيا ونتائجه بالبطولة.

وتابع علاء نبيل، إن المدرب البرتغالي روي فيتوريا يفكر في الرحيل عن تدريب منتخب مصر بعد أمم إفريقيا التي ستقام مطلع العام المقبل، حيث سينتظر انتهاء البطولة بسبب الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع الجبلاية.

