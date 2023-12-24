200 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي مكافأة برونزية كأس العالم للأندية

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، أن إدارة النادي الأهلي قررت صرف مكافأة كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي ضمن الحصول على 2.5 مليون دولار هي قيمة مكافأة المركز الثالث في مونديال الأندية أي ما يزيد عن 75 مليون جنيه بالعملة المصرية.

وتابع حتحوت، أن الأهلي صرف مكافأة خاصة للاعبيه بعد حصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بالسعودية، وبلغت مكافأة البرونزية لكل لاعب بالفريق الأحمر 200 ألف جنيه.